Сборная России установила новый антирекорд, опустившись на 66-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная России опустилась сразу на три строчки вниз - на 66-е место, передает корреспондент Накануне.RU.

Команда Станислава Черчесова пропустила вперед сборные Гондураса, Финляндии, Эквадора и островов Кабо-Верде. Возглавляет таблицу действующий чемпион мира - сборная Германии.

Апрельский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге):

1 (1). Германия - 1533 очка

2 (2). Бразилия - 1384

3 (5). Бельгия - 1346

4 (3). Португалия - 1306

5 (4). Аргентина - 1254

6 (8). Швейцария - 1179

7 (9). Франция - 1166

8 (7). Испания - 1162

9 (10). Чили - 1146

10 (6). Польша - 1118

…

66 (63). Россия - 493.

Стоит отметить, что 66-я позиция стала антирекордом сборной России - так низко в своей истории команда еще не опускалась никогда. Летом этого года в стране пройдет чемпионат мира по футболу.