Сборная России установила новый антирекорд, опустившись на 66-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная России опустилась сразу на три строчки вниз - на 66-е место, передает корреспондент Накануне.RU.
Команда Станислава Черчесова пропустила вперед сборные Гондураса, Финляндии, Эквадора и островов Кабо-Верде. Возглавляет таблицу действующий чемпион мира - сборная Германии.
Апрельский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге):
1 (1). Германия - 1533 очка
2 (2). Бразилия - 1384
3 (5). Бельгия - 1346
4 (3). Португалия - 1306
5 (4). Аргентина - 1254
6 (8). Швейцария - 1179
7 (9). Франция - 1166
8 (7). Испания - 1162
9 (10). Чили - 1146
10 (6). Польша - 1118
…
66 (63). Россия - 493.
Стоит отметить, что 66-я позиция стала антирекордом сборной России - так низко в своей истории команда еще не опускалась никогда. Летом этого года в стране пройдет чемпионат мира по футболу.