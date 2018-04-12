В Перми изъято 8 тысяч литров контрафактного алкоголя

Пермские полицейские изъяли крупную партию поддельного алкоголя, передает корреспондент Накануне.RU.

Контрафакт готовили на одной из продовольственных баз города, под его хранение использовали три склада. Во время их осмотра изъято 197 коробок с пятилитровыми бутылками. В них – готовая продукция, 11 бочек спирта и 10 – спиртосодержащей жидкости, 75 л красителя, тара и оборудование для производства и розлива. Всего изъято 8 тыс. 218 л алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Возбуждено уголовное дело.