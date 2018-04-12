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В уральском полпредстве считают, что народ стал больше доверять выборам
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моисеев александр петрович заместитель полномочного представителя президента рф в урфо (2017) | Фото: Накануне.ru

Сегодня заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев провел заседание Совета политических партий при полпреде, в котором приняли участие депутаты Госдумы и законодательных органов субъектов федерации, а также руководители региональных отделений политических партий, действующих на территории федерального округа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Главной темой стало обсуждение основных итогов кампании по выборам главы государства, прошедших 18 марта этого года, и перспективы политического развития округа и страны в целом.

Итоги кампании всем известны - основной кандидат Владимир Путин в целом по УрФО набрал более 76% голосов.

"Кроме этого показателя, есть другой важнейший итог выборов - высокая явка избирателей, которая по округу составила 67,3%, что в целом соответствует общероссийскому результату, - отметил Моисеев. - Мы улучшили показатели относительно [выборов президента] 2012 года, когда активность по округу была 64,5%, наилучшую явку показали Югра и Челябинская область".

Таким образом, ни о какой политической апатии граждан не может быть и речи, по словам заместителя полпреда, "народ доверяет институту выборов, президентская кампания показала, что дело заключается не столько в позиции избирателей, сколько в отношении к выборам самих участников политической борьбы; практически все претенденты на президентский пост акцентировали внимание на важности голосования, никто из кандидатов и поддерживавших их партий не использовал технологию манипуляции явкой, ее искусственного занижения".

полпредство, совещание с политическими партиями, Александр Моисеев(2018)|Фото: Накануне.RU

В то же время Моисеев обратил внимание на провал ряда оппозиционных сил в попытках организовать так называемые "забастовки избирателей".

"Деструктивная повестка сейчас неинтересна избирателям, людей интересуют конкретные предложения, пути решения существующих проблем, - отметил чиновник еще один важный итог выборов. - Поэтому к обидам и комплексам политических аутсайдеров граждане проявили определенное равнодушие".

В ходе своего выступления Моисеев выразил надежду, что тенденция к проведению честных и прозрачных выборов сохранится и на местном уровне. Кроме того, он напомнил о прошедшем 18 марта голосовании в рамках программы "Комфортная городская среда", когда жители муниципалитетов выбирали наиболее привлекательные, с их точки зрения, проекты развития и благоустройства территорий. В общей сложности такое голосование прошло в 130 муниципальных образованиях УрФО и нашло широкий отклик среди населения, поэтому практику решено продолжить и при проведении других выборных кампаний.

"Во-первых, такие опросы способствуют повышению явки, что особенно важно для местных выборов; во-вторых, предложения по благоустройству наполняют конкретным содержанием избирательные кампании", - подчеркнул Моисеев.

Актуальным назвал заместитель полпреда и повышение партийного влияния на местном уровне, имея в виду ранее высказывавшиеся опасения по поводу отмены выборов по партийным спискам или снижения доли депутатов-списочников.

"Речь шла, в частности, о Екатеринбургской городской думе, - напомнил Моисеев. - Но наша обеспокоенность услышана, и существующая система выборов [50% по спискам и 50% по одномандатным округам] сохранена. Теперь слово за партиями - они должны убедить избирателей в своей состоятельности, желании и способности защищать интересы людей именно на местном уровне".

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от "СР" Геннадий Ушаков выразил мнение, что Владимир Путин, участвуя в выборах как самовыдвиженец, дал понять о необходимости широкого представительства в обществе разных политических сил. Однако, по его словам, возникает "определенный диссонанс между трендом, заданным президентом, и поведением властей на местах".

"В первую очередь хочу сказать о так называемой "муниципальной реформе" в городе Екатеринбурге, - отметил Ушаков. - Во многом благодаря позиции полномочного представителя президента в УрФО [Игоря Холманских] не стали отменять партийные списки [на выборах депутатов гордумы], потому что иная система просто бы "убила" политическую жизнь в городе Екатеринбурге. Однако во многих муниципалитетах Свердловской области уже отказались от выборов по партспискам, и такая ситуация в большей степени бьет по оппозиционным партиям".

Затронул Ушаков и отмену прямых выборов в столице Среднего Урала, заявив, что "СР" принципиально выступает против такого решения, поскольку избрание через конкурсную комиссию с последующим одобрением кандидата на пост главы муниципалитета депутатами представительного органа в целом не отражает интересы жителей города.

Коллегу поддержал депутат свердловского парламента, первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, ранее предложивший альтернативный законопроект, сохраняющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Народный избранник выразил надежду, что власть воспримет критику, и мнение граждан, выступающих за плебесцит, будет учтено.

Заместитель председателя Тюменской областной думы, "единоросс" Андрей Артюхов отметил, что партия власти нуждается не просто в ребрендинге, а в "серьезном обновлении, развороте в сторону регионов и работе с первичными организациями и сторонниками партии".

Говоря о будущем "несистемной оппозиции", Артюхов заявил: "Время белых ленточек и других цветных штучек уходит, но наивно полагать, что наши западные, так называемые, партнеры успокоятся".

По его убеждению, Россия продолжит испытывать давление извне, при этом не исключено применение технологий манипуляции общественным сознанием на основе информации о личных данных избирателей, незаконно полученной через сеть интернет.

"Деятели типа Навального упор делают на молодежь, - предупредил депутат. - Именно эта категория находится в социальных сетях, поэтому всем партиям, особенно парламентским, необходимо активнее работать с молодыми людьми, молодежными организациями и создавать реальные условия для их самореализации".

Завершая заседание, заместитель полномочного представителя президента в УрФО назвал состоявшийся диалог продуктивным. По итогам мероприятия будет составлен протокол, а пока участникам встречи дано три дня для внесения замечаний и рекомендаций.

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12.04.2018 13:36 Мск | Андрей Яловец
15:36 Екб


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В уральском полпредстве считают, что народ стал больше доверять выборам
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