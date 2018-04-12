В торговом центре уральского города прошла срочная эвакуация из-за короткого замыкания

Сегодня утром из торгового центра уральского города Серов пришлось срочно эвакуировать людей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, случилось короткое замыкание электропроводки без последующего горения в одном из павильонов на втором этаже. После того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация, персонал организовал эвакуацию посетителей и работников. Оперативно из здания были выведены 58 человек.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели проверку всех помещений ТЦ. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет.