На трассе под Курганом житель Башкирии насмерть сбил пешехода

На трассе "Иртыш" в Кургане насмерть сбили пешехода.

Авария произошла 11 апреля в 1.50 на 268 км федеральной автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

41-летний житель Башкортостана, управляя автомобилем ТАГАЗ, допустил наезд на пешехода - 30-летнего мужчину, находившегося на проезжей части.

"В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Пешеход осуществлял движение в темное время суток, не имея при себе световозвращающих элементов", - добавили в полиции.