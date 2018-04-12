У Меркель "неприязнь к русским" из-за украденного велосипеда, заявил Якунин

Бывший глава РЖД Владимир Якунин раскрыл причину того, почему канцлер Германии Ангела Меркель испытывает неприязнь к россиянам. Об этом он написал в своей книге "Коварная колея" (Treacherous Path).

Якунин пишет, что Меркель родилась в Восточной Германии и хорошо говорит по-русски, но на встречах с россиянами она всегда общается через переводчика. Канцлер делает так из-за "некой фобии", предположил экс-глава РЖД. Его догадки подтвердились во время разговора с Меркель, сообщает РИА Новости.

"Она приветствовала меня у дверей приемной и сразу заговорила со мной по-русски. Она сказала: "Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить на русском. Когда я была маленькой, советский солдат украл у меня велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским", - цитирует Меркель автор.

Якунин заметил, что рядом находится большой универмаг, и если бы он "хоть на секунду мог представить себе, что это вылечит раны" Меркель, он бы "сейчас же кинулся туда и скупил бы все велосипеды, которые у них есть".

Ранее СМИ сообщали, что Меркель боится собак. В 2016 году Владимир Путин прокомментировал эпизод 2007 года, когда его собака Кони оказалась в зале, где проходили переговоры с канцлером Германии. В интервью Bild президент России сказал, что не знал о страхе Меркель перед собаками.