Дерипаска не будет выдвигаться в совет директоров "Норникеля"

Олигарх Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норильского никеля".

Как сообщил РБК представитель компании, от него поступил официальный отказ от номинации.

Дерипаска входил в совет директоров в 2008 году и с 2010 по 2013 год. О том, что основной владелец En+ и UC Rusal номинирован в новый состав совета директоров "Норникеля", стало известно в начале апреля. Тогда же Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц, среди которых был и Олег Дерипаска.

Напомним, совсем недавно Дерипаска стал гражданином Кипра.