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Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 6
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Новости
12.04.2018 11:51 Мск (13:51 Екб)
экономика | В России
Дерипаска не будет выдвигаться в совет директоров "Норникеля"
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Олег Дерипаска (2018) | Фото: scandaly.ru

Олигарх Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норильского никеля".
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Дерипаска входил в совет директоров в 2008 году и с 2010 по 2013 год. О том, что основной владелец En+ и UC Rusal номинирован в новый состав совета директоров "Норникеля", стало известно в начале апреля. Тогда же Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц, среди которых был и Олег Дерипаска.

Напомним, совсем недавно Дерипаска стал гражданином Кипра.

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12.04.2018 11:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 08:02 Мск
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Дерипаска не будет выдвигаться в совет директоров "Норникеля"
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