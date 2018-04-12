Госдума приняла в окончательном чтении закон о санации страховых компаний

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о санации страховых компаний Банком России. Процедура будет проходить по аналогии с санацией банков, передает корреспондент Накануне.RU.
Финансовым оздоровлением будет заниматься Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС). Средства ему предоставит Центробанк в виде кредитов. ФКСС, как аналогичный фонд для банковского сектора, получит в собственность акции санированных страховых компаний.
Отметим, что закон дает ФКСС право предъявить бывшим собственникам проблемных страховых компаний требования о возмещении убытков.