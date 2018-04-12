В МГУ стартовал конкурс проектов первой космической лунной станции РФ

В МГУ запустили конкурс проектов по освоению естественного спутника Земли "Луна: город первых". Инициатива будет реализована совместно с Минобрнауки и Роскосмосом, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Двенадцатого апреля стартует Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов "Луна: город первых". Конкурс организован в рамках VIII Всероссийского Фестиваля науки "NAUKA 0+" при поддержке государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", министерства образования и науки Российской Федерации и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении

До 25 сентября 2018 года школьники, студенты, аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро и даже дошкольники могут принять участие в конкурсе, представив свое видение первой комической лунной станции РФ. Участникам предложены такие темы, как "Проект лунной базы Российской Федерации", "Проект штурмового лагеря на лунной поверхности", "Проект транспортного космического средства", "Проект средств обеспечения исследовательских работ в космосе" и "Проект автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космосе".

Победитель получит возможность посетить космодром "Байконур", уточнили в МГУ.