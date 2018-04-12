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Экс-кандидату в губернаторы Зауралья угрожают в Великобритании из-за высказываний по "делу Скрипаля"
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Сергей Капчук (2018) | Фото:news.sky.com

В 2004 году свердловский бизнесмен Сергей Капчук вышел из борьбы за кресло губернатора Курганской области - 21 ноября облсуд Зауралья лишил его регистрации в качестве кандидата в губернаторы, основанием для такого решения стал перерасход средств из избирательного фонда Сергея Капчука. Было возбуждено уголовное дело, после чего Капчук сбежал в Англию.
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Все эти годы про него ничего не было слышно, но недавно в эфире британского телеканала Капчук попытался озвучить свою позицию по "делу Скрипаля" - по мнению Капчука, отравление экс-офицера ГРУ - это спланированная провокация западных политиков, об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

В интервью российскому телеканалу Капчук заявил, что ему пришлось уехать из Великобритании из-за давления местных спецслужб.

"Со мной разговаривала девушка из "Sky Tv" и договорилась о встрече на вечер, а приехал здоровый разведчик-контрразведчик британский. Он в очень жесткой форме начал меня долбить вопросами. Ты знаешь, что это сделала Россия? Что больше нет других вариантов? Ты знаешь, что мы тебя защитили. Обвиняй Путина, обвиняй Россию", - сказал Капчук.

В 2015 году Сергей Капчук говорил о желании вернуться в Россию.

Сергей Капчук(2018)|Фото:news.sky.com

Напомним, 1 ноября 2004 года в отношении депутата палаты представителей законодательного собрания Свердловской области Сергея Капчука Верх-Исетский федеральный суд Екатеринбурга вынес постановление об аресте. Тогда он метил в кресло главы Зауралья, он его кандидатуру сняли по понятным причинам. Мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в мошенничестве Капчука была вынесена заочно, поскольку не было установлено местонахождение депутата. Капчук был объявлен в международный розыск 28 октября 2004 года - на тот момент он уже находился в Великобритании.

Областная прокуратура приняла к производству дело Капчука лишь в апреле 2005 года, до этого момента в течение нескольких лет расследование проводили органы милиции. Как только была установлена причастность депутата к фактам мошенничества, за дело взялись прокурорские следователи.

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12.04.2018 11:19 Мск | Великобритания | Михаил Белокрылов
13:19 Екб


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Экс-кандидату в губернаторы Зауралья угрожают в Великобритании из-за высказываний по "делу Скрипаля"
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