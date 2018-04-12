МЧС предупредило свердловчан о мошенниках, которые вымогают деньги у ТЦ под видом пожарных инспекторов

ГУ МЧС по Свердловской области предостерегает население и руководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников, которые под видом сотрудников МЧС России предлагают различные услуги по пожарной безопасности. Такая волна мошенничеств пошла после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня", где в результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

Масштабные проверки пожарной безопасности в ТРЦ злоумышленники начали использовать в корыстных целях. Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в жилые дома и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений, а также путём вымогательства денег обещают "решить" вопросы пожарной безопасности объекта.

"Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе "с крупной льготной скидкой для пенсионеров" сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если "специалист" с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов.