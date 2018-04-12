Экс-начальника управления архитектуры уральского города заподозрили в коррупции

В Первоуральске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города. Его подозревают в коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в 2016-2017 годах чиновник оказывал покровительство одному предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с другими организациями, ведущими деятельность в сфере строительства. В марте 2018 года он внезапно уволился по собственному желанию.

Надзорное ведомство направило все материалы проверки в следственные органы, а те возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "получение должностным лицом лично взятки в крупном размере" и "злоупотребление должностными полномочиями".

Расследование находится на контроле прокуратуры.