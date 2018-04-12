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Материалы по нападению собак на детей в Салехарде переданы в Главное следственное управление СКР
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Александр Бастрыкин (2017) | Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы о нападениях на детей в Салехарде в Главное следственное управление, провести проверки и возбудить уголовное дело, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Бастрыкин поручил следователям установить не только обстоятельства нападений, но и их причины. Они оценят работу чиновников и сотрудников компании "Салехарддорстрой", которая за бюджетные деньги ловит бездомных собак. Председатель поручил предотвратить такие нападения.

Напомним, в начале апреля произошли два нападения на собак в Салехарде. Первое произошло 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Позже следователи нашли других пострадавших от нападений. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.

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12.04.2018 11:15 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
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Материалы по нападению собак на детей в Салехарде переданы в Главное следственное управление СКР
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