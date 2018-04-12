Потапов показал перспективные проекты УВЗ индийским коллегам на DEFEXPO-2018

Стенд АО "НПК "Уралвагонзавод" посетил индийский генерал-лейтенант Рис Калон, в нашей иерархии - начальник департамента ГАБТУ. Он стал первым высокопоставленным гостем экспозиции корпорации на Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India, стартовавшей в Ченнаи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Вместе с генеральным директором корпорации УВЗ Александром Потаповым они обсудили перспективы совместной работы по модернизации танка Т-90С. Потапов отметил, что со своей стороны корпорация готова к всестороннему сотрудничеству со своим приоритетным заказчиком. "Мы рассматриваем на данный момент ваши предложения по модернизации танка Т-90С с дополнительными системами. На предстоящем заседании ПРГ, думаю, подробно обсудим дальнейшие действия", - отметил генерал.

Стоит отметить, что для генерал-лейтенанта провели презентацию танка Т-72 по его личному запросу. Уралвагонзавод – постоянный участник салона DEFEXPO, а также давний и надежный партнер принимающей стороны. В первый день работы выставки на стенде прошли значимые переговоры и подписания меморандумов о взаимопонимании в рамках программы "Make in India". Одно из соглашений предусматривает проведение ремонта и сервисного обслуживания танковых двигателей и алюминиевых радиаторов для танков типа Т-72 и Т-90, а также поставку других запасных частей.

Корпорация в свою очередь обеспечит поставку необходимых запасных частей, оборудования и другого имущества, а также проведение работ в рамках обеспечения сервисного обслуживания.

Руководитель одной из индийских компаний – партнеров УВЗ Авадеш Мишра обратил внимание на значимость сотрудничества с Уралвагонзаводом и на важность программы "Make in India": "Понадобится не мало времени, чтобы восполнить стратегическую потребность индийской армии. Основной проблемой являлось отсутствие поддержки. Подписанное соглашение позволит нам восполнить этот пробел. Недавно к нам приезжала делегация с УВЗ. Было проведено совещание на высшем уровне в Министерстве обороны, где мы обсудили ключевые аспекты сотрудничества. Кроме того, нам бы хотелось также и в будущем совместно участвовать в проектах по перспективным боевым машинам".

Другое соглашение с одним из крупнейших игроков на рынке по производству артиллерийских систем предусматривает сотрудничество в области обеспечения поставок комплектующих для сервисного обслуживания и ремонта 125-мм гладкоствольной пушки, в том числе для ремонта с модернизацией танков типа Т-72 и Т-90. Кроме того, документ включает в себя работы по производству запасных частей, необходимых для ремонта 125-мм гладкоствольной пушки и 100-мм облегченной корабельной артиллерийской установки А-190.