Потапов показал перспективные проекты УВЗ индийским коллегам на DEFEXPO-2018

в этот день
12.04.18
11:18
В Екб.13:18
Депутат Госдумы назвал недопустимой ликвидацию Министерства образования
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Главное
Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина

Тема дня
Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 252

Потапов показал перспективные проекты УВЗ индийским коллегам на DEFEXPO-2018
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

DEFEXPO-2018, Уралвагонзавод, Александр Потапов (2018) | Фото: uralvagonzavod.ru

Стенд АО "НПК "Уралвагонзавод" посетил индийский генерал-лейтенант Рис Калон, в нашей иерархии - начальник департамента ГАБТУ. Он стал первым высокопоставленным гостем экспозиции корпорации на Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India, стартовавшей в Ченнаи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Вместе с генеральным директором корпорации УВЗ Александром Потаповым они обсудили перспективы совместной работы по модернизации танка Т-90С. Потапов отметил, что со своей стороны корпорация готова к всестороннему сотрудничеству со своим приоритетным заказчиком. "Мы рассматриваем на данный момент ваши предложения по модернизации танка Т-90С с дополнительными системами. На предстоящем заседании ПРГ, думаю, подробно обсудим дальнейшие действия", - отметил генерал.

DEFEXPO-2018, Уралвагонзавод(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Стоит отметить, что для генерал-лейтенанта провели презентацию танка Т-72 по его личному запросу. Уралвагонзавод – постоянный участник салона DEFEXPO, а также давний и надежный партнер принимающей стороны. В первый день работы выставки на стенде прошли значимые переговоры и подписания меморандумов о взаимопонимании в рамках программы "Make in India". Одно из соглашений предусматривает проведение ремонта и сервисного обслуживания танковых двигателей и алюминиевых радиаторов для танков типа Т-72 и Т-90, а также поставку других запасных частей.

Корпорация в свою очередь обеспечит поставку необходимых запасных частей, оборудования и другого имущества, а также проведение работ в рамках обеспечения сервисного обслуживания.

DEFEXPO-2018, Уралвагонзавод, Александр Потапов(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

DEFEXPO-2018, Уралвагонзавод, Александр Потапов(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

DEFEXPO-2018, Уралвагонзавод, Александр Потапов(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Руководитель одной из индийских компаний – партнеров УВЗ Авадеш Мишра обратил внимание на значимость сотрудничества с Уралвагонзаводом и на важность программы "Make in India": "Понадобится не мало времени, чтобы восполнить стратегическую потребность индийской армии. Основной проблемой являлось отсутствие поддержки. Подписанное соглашение позволит нам восполнить этот пробел. Недавно к нам приезжала делегация с УВЗ. Было проведено совещание на высшем уровне в Министерстве обороны, где мы обсудили ключевые аспекты сотрудничества. Кроме того, нам бы хотелось также и в будущем совместно участвовать в проектах по перспективным боевым машинам".

Другое соглашение с одним из крупнейших игроков на рынке по производству артиллерийских систем предусматривает сотрудничество в области обеспечения поставок комплектующих для сервисного обслуживания и ремонта 125-мм гладкоствольной пушки, в том числе для ремонта с модернизацией танков типа Т-72 и Т-90. Кроме того, документ включает в себя работы по производству запасных частей, необходимых для ремонта 125-мм гладкоствольной пушки и 100-мм облегченной корабельной артиллерийской установки А-190.

Другие новости по темам: Уралвагонзавод, DEFEXPO-2018, Т-90С, Т-72, Make in India
12.04.2018 10:30 Мск | Давыдов Денис
12:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Потапов показал перспективные проекты УВЗ индийским коллегам на DEFEXPO-2018
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+