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Губернатор Югры Наталья Комарова записала видеопоздравление для югорского космонавта
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Сергей Рыжиков, полет в космос, экипаж МКС-49/50 (2016) | Фото: roscosmos.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила с Днем космонавтики первого космонавта Югры Сергея Рыжикова, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона присоединилась к проекту "Земляки" и записала видеопоздравление.

"Дорогой Сергей, поздравляю вас с Днем авиации и космонавтики. Для нас, югорчан, вы - первооткрыватель. Ваш полет - значимое событие для Югры. Он состоялся в год первого запуска космической ракеты с нового российского космодрома "Восточный". Из почти 500 тыс. анкет, которые югорчане заполнили в ходе реализации проекта "Югра многовековая" в ответах на вопросе о Сергее Рыжикове не было ни одной ошибки. Это значит, вы Сергей, герой нашего времени. В одном из интервью вы сказали, что всегда нужно думать на шаг вперед, хорошо представлять очередность всех производимых операций, в этом случае успех гарантирован. Желаю вам, уважаемый Сергей Николаевич, в жизни гарантированных успехов, полетов интересных, важных открытий, космических настроек на победу, новых идей. С праздником!" - обратилась к космонавту губернатор.

Поздравить космонавта в рамках проекта "Земляки" могут все жители региона. Поздравления объединят в одну видеооткрытку, которую отправят в Роскосмос Сергею Рыжикову.

Напомним, в апреле прошлого года командир корабля 42-летний Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и американский астронавт Роберт Шейн Кимброу вернулись на Землю с Международной космической станции. Они пробыли на орбите 173 суток, в космос они отправились 19 октября 2016 года.

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12.04.2018 11:25 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
13:25 Екб


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Губернатор Югры Наталья Комарова записала видеопоздравление для югорского космонавта
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