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В аэропорту Кургана сотрудник "воздушной гавани" умер от сердечного приступа
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аэропорт, Курган (2015) | Фото: avia.pro

В аэропорту Кургана умер один из сотрудников.
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Инцидент произошел еще утром 6 апреля, сообщили Накануне.RU в Государственной инспекция труда в Курганской области.

Сообщается, что погибший - автомобильный слесарь, трагедия произошла в одном из боксов спецтранспорта. Его коллеги увидели, как мужчина упал - пока они вызвали "скорую" и пока фельдшеры прибыли на место, слесарь уже скончался.

Также известно, что у него были проблемы с сердцем.

СК провел проверку и не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.

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12.04.2018 11:00 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
13:00 Екб


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В аэропорту Кургана сотрудник "воздушной гавани" умер от сердечного приступа
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