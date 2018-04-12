В аэропорту Кургана сотрудник "воздушной гавани" умер от сердечного приступа

В аэропорту Кургана умер один из сотрудников.

Инцидент произошел еще утром 6 апреля, сообщили Накануне.RU в Государственной инспекция труда в Курганской области.

Сообщается, что погибший - автомобильный слесарь, трагедия произошла в одном из боксов спецтранспорта. Его коллеги увидели, как мужчина упал - пока они вызвали "скорую" и пока фельдшеры прибыли на место, слесарь уже скончался.

Также известно, что у него были проблемы с сердцем.

СК провел проверку и не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.