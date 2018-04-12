Сечин пришел в суд по делу Улюкаева

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин пришел за заседание Мисгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

На допросе Сечина настояла прокуратура, она же попросила провести его в закрытом режиме.

"Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании "Роснефть", речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании "Башнефть", - приводит слова прокурора РИА Новости.

Напомним, на сам судебный процесс Сечин не являлся, хотя ему направляли повестки несколько раз.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.