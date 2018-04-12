В Саратовской области нашли убийцу 12-летней девочки, которую зарезали возле кирпичного завода

В Саратовской области задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве девочки. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, вечером 8 апреля 25-летний житель Красноармейска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в районе городского кирпичного завода нанес ранее незнакомой 12-летней девочке не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных ранений та скончалась на месте.

Затем убийца спрятал тело ребенка в овраге с талыми водами, прикрыв сухими ветками и автомобильной покрышкой, и скрылся. Согласно экспертному заключению, смерть девочки наступила в результате массивной кровопотери.

Следователи СКР совместно с сотрудниками ГУ МВД по Саратовской области сумели установить личность и местонахождение подозреваемого. В настоящее время он задержан, решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Расследование продолжается.