В Югре следователи не нашли следов фальсификации заявления начальником "второго честного гаишника"

В Югре закончилась проверка обращения сотрудника ГИБДД из Сургута Сергея Иванова к председателю СКР Александру Бастрыкину. Следователи не нашли следов фальсификации заявления, на которое указывал инспектор, передает корреспондент Накануне.RU.

"В опубликованном видеообращении Иванов сообщает о фальсификации начальником отдела ГИБДД по Сургуту Евгением Духовниковым заявления от имени Русакова, которое имеется в материалах уголовного дела по обвинению Иванова в превышении должностных полномочий. В частности, он сообщает, что Духовников подписал само заявление и почтовый конверт для его отправки, а также, что заявление стало поводом для привлечения его к уголовной ответственности. При изучении материалов уголовного дела, обвинительного заключения к нему, установлено, что заявление Русакова не признано вещественным доказательством. Кроме этого, оно не являлось поводом и основанием для возбуждения уголовного дела", - говорится в официальном ответе окружного управления СКР на запрос Накануне.RU.

В ходе проверки прошла почерковедческая экспертиза.

"Согласно выводам эксперта, рукописные записи на почтовом конверте выполнены не Духовниковым, а другим лицом или лицами. В части идентификации подписи, стоящей на заявлении Русакова, эксперт сообщил о невозможности проведения сравнительного исследования, поскольку исследуемая подпись и образцы автографов Духовникова состоят из безбуквенных штрихов, и в них отсутствуют аналогичные графические изображения для сравнительного исследования", - уточнили в управлении.

Проверка данных, свидетельствующих о совершении какого-либо преступления, не нашла.

"30 марта вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье "Фальсификация доказательств" в связи с отсутствием события преступления и из-за отсутствия в действиях Духовникова состава преступления. В возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос отказано. В марте 2018 г. от Иванова поступило еще несколько обращений и заявлений, которые еще рассматриваются. По нескольким проводятся процессуальные проверки", - резюмировали в управлении.

Напомним, Иванов прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При этом жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов.