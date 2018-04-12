Свердловчанка через суд взыскала 650 тысяч рублей за лопнувшие трубы отопления

Жительница Артемовсого через суд взыскала с АО "Облкоммунэнерго" 650 тыс.руб. за лопнувшие трубы отопления. Авария произошла в 2016 году, сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде.

В доме произошло повреждение тепловой сети, в результате которого в дома перестали поступать горячая вода и отопление. Более 13 часов жители провели без тепла. Причиной стал износ наружной и внутренней поверхности трубопровода и разрыв металла. АО "Облкоммунэнерго" ущерб возмещать отказалось. Женщина обратилась в Артемовский городской суд с иском, в котором просила взыскать с фирмы стоимость ущерба, причинного ее квартире – 429 тыс. 733 руб., компенсацию морального вреда – 50 тыс. руб.

Решением Артемовского городского суда исковые требования Галины К. были удовлетворены. С АО "Облкоммунэнерго" взыскана стоимость ущерба. Всего 652 тыс. 099 руб.

Ответчик не согласился с данным судебным актом и обжаловал его в Свердловском областном суде. Решение Артемовского городского суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.