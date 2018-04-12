РМК снова официальный партнер Кубка свердловского губернатора по спортивным танцам

Русская медная компания (РМК) намерена снова поддержать Кубок губернатора Свердловской области по спортивным танцам, передает корреспондент Накануне.RU. РМК второй год подряд выступает официальным партнером турнира

В соревнованиях, которые пройдут 14 и 15 апреля 2018 года, заявились на участие полторы тысячи танцевальных пар из 17 регионов России, а также из Эстонии, Беларуси и Казахстана.

В торжественном открытии гала-концерта, которым завершится танцевальный турнир, примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель комитета по социальной политике регионального Заксобрания Вячеслав Погудин и вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

В ходе гала-мероприятия состоятся полуфинал и финал первого соревновательного дня, а также квалификационный турнир по латиноамериканской программе, в ходе которого определится российский рейтинг танцоров. Судейство на Кубке будут осуществлять 70 судей из Германии, Польши, Чехии, Прибалтики, Казахстана и России.

Гала-концерт Кубка пройдет в субботу, 14 апреля. Начало зрелища в 19.00 во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме (ул. Орджоникидзе, 15).