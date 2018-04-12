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На Среднем Урале будут судить телефонного мошенника, который вымогал деньги у пенсионеров
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зал судебных заседаний, суд, табличка (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Новоуральске осужден мужчина, который представлялся полицейским и сообщал пенсионерам о том, что их родственники якобы попали в ДТП. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он требовал у пенсионеров от 80 до 100 тыс. руб. на "решение проблемы".
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В ведомстве отмечают, что сам мошенник находился в городе Новосибирске и ранее уже имел судимость.

Всего от действий телефонного мошенника пострадали 13 пенсионеров, в сумме он получил от них более 700 тыс. руб.

Свою вину осужденный признал. Уголовное дело направлено в суд.

Отметим, что санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Свердловской области осудили банду мошенников, которые под видом установки газового оборудования похищали деньги у пенсионеров. Также в конце прошлого года поймали еще троих телефонных мошенников, от действий которых пострадали 65 человек в разных регионах страны, они представлялись сотрудниками финансово-кредитного учреждения.

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12.04.2018 11:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб


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На Среднем Урале будут судить телефонного мошенника, который вымогал деньги у пенсионеров
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