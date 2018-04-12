От Финляндии получен полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2"

Компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток ‑ 2" в финской исключительной экономической зоне и завершила процесс получения разрешений в Финляндии.

Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с законом о воде. Первое разрешение Правительства Финляндии было получено на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе компании-оператора строительства газопровода.

"Это важный день для нашего проекта: по результатам нашей всесторонней и кропотливой работы финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток ‑ 2", общая протяженность которого составит около 1230 км. Мы готовы к продолжению плодотворного сотрудничества и открытого диалога на этапе строительства и эксплуатации с финскими властями, которые будут вести мониторинг выполнения наших работ", - говорит Торе Гранског, менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG.

Процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 г. после проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В марте 2018 г. Финская ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду (FAIA) отметила отчет ОВОС по Финляндии наградой "Хорошая оценка воздействия на окружающую среду", в том числе за проведение детальных исследований по альтернативным вариантам маршрута и их потенциальному воздействию на окружающую среду. В ходе процесса получения разрешений были проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами.

В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании, идут по графику.