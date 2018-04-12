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политика  |  комментариев: 1
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от издателя  |  комментариев: 10


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общество ;
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Новости
12.04.2018 10:39 Мск (12:39 Екб)
экономика | В России
От Финляндии получен полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2"
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строительство Северного потока-2, Северный поток-2 (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток ‑ 2" в финской исключительной экономической зоне и завершила процесс получения разрешений в Финляндии.

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Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с законом о воде. Первое разрешение Правительства Финляндии было получено на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе компании-оператора строительства газопровода.

"Это важный день для нашего проекта: по результатам нашей всесторонней и кропотливой работы финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток ‑ 2", общая протяженность которого составит около 1230 км. Мы готовы к продолжению плодотворного сотрудничества и открытого диалога на этапе строительства и эксплуатации с финскими властями, которые будут вести мониторинг выполнения наших работ", - говорит Торе Гранског, менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG.

Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK(2017)|Фото: nord-stream2.com

Процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 г. после проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В марте 2018 г. Финская ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду (FAIA) отметила отчет ОВОС по Финляндии наградой "Хорошая оценка воздействия на окружающую среду", в том числе за проведение детальных исследований по альтернативным вариантам маршрута и их потенциальному воздействию на окружающую среду. В ходе процесса получения разрешений были проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами.

В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании, идут по графику.

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12.04.2018 10:39 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:39 Екб


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От Финляндии получен полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2"
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