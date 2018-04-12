Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска

Роскомнадзор ходатайствует о привлечении ФСБ в качестве третьего лица к иску о блокировке Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Таганский суд Москвы в четверг проводит досудебную подготовку по иску Роскомнадзора к Telegram с просьбой заблокировать мессенджер из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Рассмотрение дела по существу начнется в пятницу, 13 апреля. По данным "Интерфакса", Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, после того, как истек 15-дневный срок, отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram ранее объяснили невозможность этого.