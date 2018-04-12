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Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;
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Новости
12.04.2018 10:28 Мск (12:28 Екб)
общество | В России
Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор ходатайствует о привлечении ФСБ в качестве третьего лица к иску о блокировке Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.
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Таганский суд Москвы в четверг проводит досудебную подготовку по иску Роскомнадзора к Telegram с просьбой заблокировать мессенджер из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Рассмотрение дела по существу начнется в пятницу, 13 апреля. По данным "Интерфакса", Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, после того, как истек 15-дневный срок, отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram ранее объяснили невозможность этого.

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12.04.2018 10:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:28 Екб


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Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска
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