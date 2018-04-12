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Дума Сургута увеличивает квоты для журналистов
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сми пресса телевидение пресс-конференция микрофон (2006) | Фото: Накануне.ru

Депутаты Сургута меняют порядок взаимодействия с городскими СМИ. Согласно поправкам, которые завтра рассмотрит комитет по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку, в думе устанавливаются новые квоты на постоянную аккредитацию, передает корреспондент Накануне.RU.

"В целях совершенствования освещения деятельности думы города" предложено установить новые квоты постоянной аккредитации представителей СМИ города, которые увеличат количество журналистов.

В случае принятия поправок, от периодических печатных изданий могут быть аккредитованы два человека - журналист и фотокорреспондент. При этом в редакции 2011 г. от печатных СМИ допускалось аккредитовать двух пишущих сотрудников.

вместе с тем увеличена квота для радийщиков: с одного до двух человек. Новый пункт в решении думы - сетевые издания, от них аккредитацию получат два журналиста и фотограф.

Самая большая квота предусмотрена для телеканалов: два журналиста и три оператора, на сегодняшний день аккредитацию давали лишь двум операторам телеканала.

В аппарате думы Накануне.RU пояснили, что поправки в целом увеличивают количество представителей СМИ, которые могут работать в думе по постоянной аккредитации. Вместе с тем в думе существует разовая аккредитация, после получения которой гордуму могут посещать как городские, так и окружные журналисты.

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12.04.2018 09:38 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
11:38 Екб


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Дума Сургута увеличивает квоты для журналистов
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