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от издателя  |  комментариев: 10


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общество ;
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"Молочный закон" вынесут на заседание Тюменской областной думы
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Молоко, печенье, продукт (2008) | Фото:img11.nnm.ru

Проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции обсудили сегодня на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, проект будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы.
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Документ призван поддержать в переходный период молочную отрасль, а именно сдатчиков молока среди ЛПХ и предприятия молочной переработки. Из областного бюджета будут выделены субсидии на частичное возмещение переработчикам затрат на закупку молока второго сорта у сельскохозяйственных потребительских кооперативов, произведенного в период с 1 апреля по 31 декабря 2018 г.

Так, согласно проекту закона, с 1 апреля по 30 июня стоимость молока второго сорта составит 90% от рыночной цены первого сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года — 85% от рыночной цены первого сорта. Рыночная цена закупки молока первого сорта на сегодняшний день - 18 руб. за литр. Соответственно цена приобретения молока второго сорта во втором квартале будет равняться 16 руб. за литр, в третьем-четвертом квартале — 15 руб. за литр.

Молоко второго сорта рынком не востребовано, поскольку из него можно изготовить только сливочное масло. При этом 80% производимого натурального молока - молоко второго сорта. Теперь фермерам предстоит повысить качество сдаваемого молока.

"Повышение качества молока становится главной задачей. Регион подставляет свое финансовое плечо, чтобы поддержать малые хозяйства, играющие огромную роль в развитии молочной отрасли, а также сельскохозяйственные кооперативы, но надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост - будут и поддержка, и хорошая цена", - резюмировал глава региона.

Напомним, на днях в Тюменской области произошел "молочный бунт". Сотни фермеров вышли на протестный митинг. Крестьяне уверены, что в обрушении закупочных цен на натуральное молоко виновато не только иностранное сухое молоко, но и плохая хозяйственная политика - по мнению фермеров молокоприемные пункты не оборудованы должным образом, поэтому молоко первого сорта портится и становится молоком второго сорта.

Другие новости по темам: молочный бунт, молоко, фермерские хозяйства, молочное скотоводство, тюменские фермеры, Владимир Якушев
12.04.2018 10:50 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
12:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.04.2018 13:41 Мск
Тюменским фермерам дали рекомендации по повышению качества молока








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"Молочный закон" вынесут на заседание Тюменской областной думы
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