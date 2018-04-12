Заместитель Демина, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, уволен из системы МВД

Заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Юрия Демина, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь, уволен из органов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

Напомним, авария произошла 28 марта. Ранее в МВД сообщали, что полковник полиции, находясь за рулем "Ситроена", не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении "Тойотой Ленд Крузер". В результате происшествия никто из людей не пострадал, но силовик отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

"Должностное лицо, о котором идет речь, уволено из системы МВД России по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. На данный момент известно, что Юрий Демин по-прежнему находится в отпуске.

Добавим, ранее в полиции опровергли информацию, что в день аварии полковник "обмывал" свое новое звание.