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Заместитель Демина, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, уволен из системы МВД
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Полиция, МВД, полицейский (2013) | Фото: Накануне.RU

Заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Юрия Демина, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь, уволен из органов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

Напомним, авария произошла 28 марта. Ранее в МВД сообщали, что полковник полиции, находясь за рулем "Ситроена", не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении "Тойотой Ленд Крузер". В результате происшествия никто из людей не пострадал, но силовик отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

"Должностное лицо, о котором идет речь, уволено из системы МВД России по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. На данный момент известно, что Юрий Демин по-прежнему находится в отпуске.

Добавим, ранее в полиции опровергли информацию, что в день аварии полковник "обмывал" свое новое звание.

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12.04.2018 10:26 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:26 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 16:03 Мск
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Ранее 29.03.2018 16:30 Мск
В Екатеринбурге сотрудник УГИБДД, который попал в ДТП, отказался от проверки на алкоголь








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Заместитель Демина, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, уволен из системы МВД
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