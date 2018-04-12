Украина заявила о "соблазнительном предложении" "Газпрома"

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил о том, что предложение "Газпрома" доказать целесообразность транзита газа через территорию Украины является соблазнительным.

"Сначала нас просили доказать нашу позицию по газовым контрактам в арбитраже. Доказали. Теперь нас просят доказать целесообразность транзита газа через территорию Украины. Соблазнительное предложение", — написал он в Facebook.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о готовности обеспечивать транзит через Украину российского газа на уровне 10-15 млрд кубометров в год при обосновании украинской стороной экономической целесообразности этого.

11 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отверг это предложение. Он дал понять, что Украина согласна минимум на 40 млрд кубометров, а при увеличении этого объема транспортировка через ГТС Украины, по его мнению, экономически выгоднее, чем через "Северный поток-2".

"Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров", - сказал Насалик.

Отметим, что украинский президент Петр Порошенко в интервью изданию Handelsblatt накануне своего визита в Германию снова предложил Европе вкладываться в модернизацию украинской ГТС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2", а Коболев предупредил о грядущей "расплате" европейцев за этот проект.