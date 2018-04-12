Магазины могут наделить правом продажи безрецептурных лекарств без лицензии

Минпромторг доработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах. Обновленная версия предлагает осуществлять их продажу без специальной лицензии на фармацевтическую деятельность, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Доработанный законопроект был направлен в Минздрав 10 апреля, в нем поясняется, что право торговли медикаментами без соответствующей лицензии предоставляется только компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами. По данным издания, продуктовой сети достаточно будет уведомить Росздравнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности.

Кроме этого в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.

Первая версия законопроекта, разработанного Минпромторгом, подразумевала получение супермаркетами лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных лекарственных препаратов. Документ с декабря 2017 года по 17 января 2018 года находился на общественном обсуждении. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ранее отмечали, что принятие законопроекта не окажет негативного влияния на деятельность аптечных сетей.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Ранее на "нулевом чтении" в Общественной палате РФ фармацевты, медики и юристы сочли инициативу опасной для жизни и здоровья граждан и выгодной коммерческим (зачастую иностранным) организациям.