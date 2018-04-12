В Югре машинист крана ограничен в свободе: насмерть сбил коллегу

В Сургуте машинист экскаватора наказан за смерть коллеги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Трагедия произошла в сентябре 2017 г. во время земляных работ на территории базы линейно-производственной диспетчерской станции в Сургутском районе. Машинист, управляя гидравлическим экскаватором на гусеничном ходу, поехал задним ходом, не убедившись в отсутствии людей на своем пути, из-за чего сбил подсобного рабочего, который позже умер в больнице.

Суд наказал водителя годом ограничения свободы. Непосредственный начальник машиниста привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.