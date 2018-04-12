В Челябинске за взятку осудили экс-директора телекоммуникационной компании

В Челябинске за взятку осудили бывшего директора телекоммуникационной компании.

В суде установили, что в 2015 году мужчина занимал должность руководителя управления развития проекта "Информационное общество". Через посредника он получил деньги в сумме 2 млн 400 тыс. рублей, обеспечив главному подрядчику телекоммуникационного холдинга победу в конкурсе по исполнению госконтрактов в работе над развитием системы "Безопасный город", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В 2016 году через того же посредника он получил взятку в сумме 8 млн рублей за аналогичные действия и был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.