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Новые купюры в 2000 рублей начали подделывать: первая обнаружена в Амурской области
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2000 рублей, новые купюры, проверка на подлинность (2017) | Фото: Накануне.RU

В Амурской области задержан подозреваемый в незаконных изготовлении и сбыте фальшивой купюры в 2 тыс. руб. До этого их еще не подделывали.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, в феврале этого года в полицию поступил сигнал, что на автозаправочной станции села Среднебелая Ивановского района при пересчете денежных средств обнаружена банкнота в 2 тысячи рублей образца 2017 года с признаками подделки. Сыщики выяснили, что данную купюру оператору станции передал мужчина в качестве оплаты за ГСМ.

"Подлинность банкноты вызвала сомнение у одного из работников АЗС при пересчете выручки - от купюры на пальцах рук осталась краска. Он незамедлительно вызвал полицию. Купюра была изъята и направлена на исследование, которое подтвердило, что она поддельная", - рассказали в МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ - "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Полицейские внимательно изучили записи камеры видеонаблюдения и определили общие признаки автомобиля, на котором мог передвигаться злоумышленник. Вскоре машину удалось вычислить: оказалось, что мужчина несколько дней назад приобрел ее у жителя одного из сел Ивановского района.

Затем оперативники установили местонахождение прежнего владельца авто: мужчину 1990 года рождения доставили в отдел полиции. Он не стал отпираться и пояснил, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера.

Принтер полицейские изъяли. По закону за подделку денег может грозить наказание вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты рассказали, как отличить новые купюры от подделки.

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12.04.2018 10:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:03 Екб


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Новые купюры в 2000 рублей начали подделывать: первая обнаружена в Амурской области
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