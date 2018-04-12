В Кургане будут судить экс-полицейского за избиение задержанных

В Кургане будут судить экс-сотрудника полиции за избиение задержанных.

Инцидент произошел в январе этого года в одном из отделов полиции в Кургане, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

24-летний обвиняемый заступил на суточное дежурство в должности помощника оперативного дежурного. В отдел за совершение административных правонарушений привезли двух пьяных мужчин.

"Получив отказ сотрудника патрульно-постовой службы на требование вывести из помещения одного из мужчин, потому как его присутствие мешало оформлению документов в отношении второго доставленного, обвиняемый схватил руками за куртку одного из задержанных и толкнул его к выходу - мужчина ударился головой о стену и упал. Второй задержанный попытался поднять товарища, однако получил от полицейского несколько ударов по голове", - отметили в СК.

Уголовное дело направлено в суд.