В Прикамье автомобиль с двумя людьми провалился под лед

Вблизи поселка Ильинский под лед провалился автомобиль "Шевроле нива", передает корреспондент Накануне.RU.

Авария случилась 11 апреля. В момент, когда машина выехала на лед и начала тонуть, в ней находились двое – водитель и пассажир.

Они смогли выбраться через люк. Позже машину извлекли из воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления МЧС.