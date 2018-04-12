В Челябинск к голодающим спортсменам "Конаса" едет "десант" из Госдумы и ОНФ

В Челябинск едут представители центрального штаба ОНФ и Госдумы - столичные гости будут разбираться в причинах голодовки сотрудников спортшколы "Конас".

Встреча состоится 17 апреля в 15.00, приглашаются представители СМИ, сообщили Накануне.RU в ОНФ Южного Урала.

Ожидается, что приедут сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, глава регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, голодовка 17 сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило. Сотрудники "Конаса" голодают с 4 апреля. Им регулярно привозят воду.

Сейчас два требования остаются в силе, третье требование удовлетворено - 55 человек вернули в состав сборной региона.

Напомним, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнилось 30 лет, однако торжественные мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок.

Также 10 апреля Наталья Котова провела в администрации брифинг, на котором предложила сотрудникам спортшколы выбрать нового руководителя по конкурсу. Котова отметила, что власти готовы назначить на место главы "Конаса" заместителя директора Юлию Чернякову, после этого пройдет конкурс. Комиссия рассмотрит претендентов, которые должны будут отвечать всем установленным требованиям.

В разговоре с Накануне.RU тренер "Конаса" Владимир Холкин отметил, что власть не хочет слышать их, а также настраивает против сотрудников местные подконтрольные СМИ.