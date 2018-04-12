Подростка из Прикамья, получившего сильный удар током, направили спецбортом в Нижний Новгород

В Кунгуре 14-летний подросток получил серьезный удар электрическим током. Спецбортом МЧС его доставили в Нижний Новгород, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе МРСК Урала, 7 апреля юноша, гуляя вместе с другом, залез на крышу комплектной трансформаторной подстанции, расположенной в частом секторе микрорайона Первомайский. Приблизившись к токоведущим частям, находящимся под напряжением, мальчик получил сильный удар электрическим током.

По информации министерства здравоохранения Прикамья, в тяжелом состоянии его доставили в кунгурскую городскую больницу. Площадь ожогов составила около 60%, потому он был переведен в Пермь в ожоговый центр городской больницы №21.

Врачами больницы №21 была организована телемедицинская консультация со специалистами Минздрава РФ и Нижнего Новгорода, по итогам которой было принято решение о направлении подростка в окружной ожоговый центр. 11 апреля при поддержке краевого Минздрава юношу спецбортом МЧС доставили в Нижний Новгород.

По последним данным, состояние мальчика стабильное, без ухудшений.