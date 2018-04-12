Власти Кузбасса пообещали защитить затравленную дочь пожарного, тушившего "Зимнюю вишню"

Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Кемерове подверглась траве 9-летняя дочь пожарного.

Телеканал "360" в среду сообщил, что в одной из школ Кемерово одноклассники затравили девочку – дочь спасателя, принимавшего участие в тушении крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня". По данным телеканала, дети унижают девочку, которая в тот день также была в ТЦ, и обвиняют в том, что она выжила, хотя другие погибли. По информации телеканала, суть обвинений якобы сводится к словам "Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать?"

"В департамент не поступало жалоб по данной ситуации. Если законные представители ребенка пожелают обратиться за помощью к властям, мы готовы с ними встретиться в любое время", - цитирует чиновника РИА Новости.

Чепкасов добавил, что у них достаточно опытных специалистов для оказания помощи как детям, так и их родителям.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". В результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

Накануне было возбуждено уголовное дело в отношении командира пожарного звена, выехавшего на пожар в кемеровском торговом центре.