В Югре судят владельца 13 собак, которые растерзали человека

Жителя Советского судят за то, что его собаки растерзали местного жителя, передает корреспондент Накануне.RU.
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Следователи выяснили, что 13 собак жили на производственной базе, которой владеет обвиняемый. На ее территории не было ограждения, животные могли свободно передвигаться как по ней, так и за ее пределами.
Это привело к трагедии: 13 июня 2017 г. собаки гуляли в окрестностях базы и напали на человека. Они серьезно искусали жертву, которая умерла на месте от ран. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры. Добавим, животных усыпили вскоре после нападения.