В Югре судят владельца 13 собак, которые растерзали человека

Жителя Советского судят за то, что его собаки растерзали местного жителя, передает корреспондент Накануне.RU.

Следователи выяснили, что 13 собак жили на производственной базе, которой владеет обвиняемый. На ее территории не было ограждения, животные могли свободно передвигаться как по ней, так и за ее пределами.

Это привело к трагедии: 13 июня 2017 г. собаки гуляли в окрестностях базы и напали на человека. Они серьезно искусали жертву, которая умерла на месте от ран. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры. Добавим, животных усыпили вскоре после нападения.