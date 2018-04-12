Екатеринбургское кафе "ODjah" оштрафовано после проверки Роспотребнадзора

В Екатеринбурге Роспотребнадзор провел внеплановую выездную проверку в кафе "ODjah", что на улице Нагорная. В итоге юрлицу выписан штраф.

"В ходе проведения контрольно-наздорных мероприятий были выявлены нарушения санитарного законодательства и технического регулирования: использование в производстве сырья для приготовления готовых блюд, не соответствующего требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", хранение столовой посуды не в соответствии с действующим законодательством, несвоевременное проведение косметического ремонта, допуск к работе сотрудника, не прошедшего обязательный предварительный медицинский осмотр перед поступлением на работу, нарушение требований к программе производственного контроля", - сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В отношении ООО "Оджах" были составлены протоколы об административном правонарушении. На их основании юридическое лицо получило предупреждение и штраф на сумму 50 тысяч рублей. Также руководителю предприятия выданы предписания об устранении выявленных нарушений.