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Екатеринбургское кафе "ODjah" оштрафовано после проверки Роспотребнадзора
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Екатеринбург, кафе &quot;Перекресток&quot;, антисанитария, закрытие (2017) | Фото: Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге Роспотребнадзор провел внеплановую выездную проверку в кафе "ODjah", что на улице Нагорная. В итоге юрлицу выписан штраф.
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"В ходе проведения контрольно-наздорных мероприятий были выявлены нарушения санитарного законодательства и технического регулирования: использование в производстве сырья для приготовления готовых блюд, не соответствующего требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", хранение столовой посуды не в соответствии с действующим законодательством, несвоевременное проведение косметического ремонта, допуск к работе сотрудника, не прошедшего обязательный предварительный медицинский осмотр перед поступлением на работу, нарушение требований к программе производственного контроля", - сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В отношении ООО "Оджах" были составлены протоколы об административном правонарушении. На их основании юридическое лицо получило предупреждение и штраф на сумму 50 тысяч рублей. Также руководителю предприятия выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

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12.04.2018 09:23 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:23 Екб


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Екатеринбургское кафе "ODjah" оштрафовано после проверки Роспотребнадзора
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