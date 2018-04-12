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11.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Нефть не поможет рублю Многие ждут, что шок пройдет, рубль и рынок отыграют потери. Возможно, так и будет, но есть признаки того, что на российском рынке наступила очередная "новая нормальность", и что тот резкий импульс, который мы накануне видели на валютном рынке лишь начало большого движения доллара вверх.
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Новости
12.04.2018 09:34 Мск (11:34 Екб)
политика | За рубежом
Безрассудная эскалация в Сирии - ещё не новый Карибский кризис
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коллаж, Трамп, США, Сирия, Россия, Иран, Турция (2017) | Фото: Накануне.RU

Президент США Дональд Трамп намерен приказать своим войскам нанести удар по Сирии. При этом он призвал "как следует приготовиться" к этому удару и России. В своём твиттере глава США угрожает применением "новых, хороших и умных" ракет. Дамаск расценил эти высказывания как "безрассудную эскалацию", а Россия вывела свои корабли с военно-морской базы в Тартусе. Ситуацию на Ближнем Востоке, угрожающую перерасти в открытую конфронтацию между ядерными державами, уже сравнивают с Карибским кризисом.
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Однако с таким сравнением согласны не все. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал, что агрессивность США сейчас во многом вызвана внутриполитической ситуацией.

"Отчасти идет война нервов — кто первый отступит, кто первый сдастся, когда стороны демонстрируют упорство. Здесь надо отдавать отчет относительно господина Трампа, что у него неприятности, что его преследует порнозвезда, которую он, собственно, пользовал, а теперь она с него требует денег, в суд обратилась. С одной стороны — эта неприятность, с другой — выборы и Россия. Ему надо отмываться, хотя для его противников это дела десятые, они хотят ухватиться за что-нибудь, чтоб его прижать. Идет игра нервов, демонстрация мускулов", - рассказал эксперт порталу Infox

Нападение на российские объекты в Сирии, по мнению Сергея Балмасова, маловероятно, с учётом того, что в дело могут быть введены стратегическая авиация и группировка ВМФ РФ в районе Тартуса и Латакии.

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12.04.2018 09:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:34 Екб


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Безрассудная эскалация в Сирии - ещё не новый Карибский кризис
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