Безрассудная эскалация в Сирии - ещё не новый Карибский кризис

Президент США Дональд Трамп намерен приказать своим войскам нанести удар по Сирии. При этом он призвал "как следует приготовиться" к этому удару и России. В своём твиттере глава США угрожает применением "новых, хороших и умных" ракет. Дамаск расценил эти высказывания как "безрассудную эскалацию", а Россия вывела свои корабли с военно-морской базы в Тартусе. Ситуацию на Ближнем Востоке, угрожающую перерасти в открытую конфронтацию между ядерными державами, уже сравнивают с Карибским кризисом.

Однако с таким сравнением согласны не все. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал, что агрессивность США сейчас во многом вызвана внутриполитической ситуацией.

"Отчасти идет война нервов — кто первый отступит, кто первый сдастся, когда стороны демонстрируют упорство. Здесь надо отдавать отчет относительно господина Трампа, что у него неприятности, что его преследует порнозвезда, которую он, собственно, пользовал, а теперь она с него требует денег, в суд обратилась. С одной стороны — эта неприятность, с другой — выборы и Россия. Ему надо отмываться, хотя для его противников это дела десятые, они хотят ухватиться за что-нибудь, чтоб его прижать. Идет игра нервов, демонстрация мускулов", - рассказал эксперт порталу Infox

Нападение на российские объекты в Сирии, по мнению Сергея Балмасова, маловероятно, с учётом того, что в дело могут быть введены стратегическая авиация и группировка ВМФ РФ в районе Тартуса и Латакии.