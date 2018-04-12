Помпео пообещал покончить с "мягкой политикой" в отношении России

в этот день
12.04.18
09:42
В Екб.11:42
Депутат Госдумы назвал недопустимой ликвидацию Министерства образования
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Главное
Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина

Тема дня
Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Нефть не поможет рублю Многие ждут, что шок пройдет, рубль и рынок отыграют потери. Возможно, так и будет, но есть признаки того, что на российском рынке наступила очередная "новая нормальность", и что тот резкий импульс, который мы накануне видели на валютном рынке лишь начало большого движения доллара вверх.
12.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 243



Новости
12.04.2018 09:00 Мск (11:00 Екб)
политика | За рубежом
Помпео пообещал покончить с "мягкой политикой" в отношении России
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Директор ЦРУ Майк Помпео (2017) | Фото: www.koreaherald.com/

Кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео констатировал окончание периода "мягкой политики" США в отношении России. Об этом Помпео намерен заявить на сегодняшних слушаниях в сенате по поводу своего назначения. Тезисы его выступления публикует The Washington Examiner.
Читайте также:

"Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии, - считает Помпео. - Теперь с этим покончено".

"Действия этой администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила Россию как опасность для нашей страны", - цитирует РБК заявление Помпео.

Добавим, что воинственная речь кандидата будет представлена на фоне ранее сделанных Дональдом Трампом заявлений в адрес России о готовности нанести военный удар по Сирии.

Напомним, в середине прошлого месяца американский президент заявил о своем решении уволить Рекса Тиллерсона. Его официальная отставка состоялась 31 марта. В качестве новой кандидатуры на этот пост был выдвинут Майк Помпео.

Другие новости по темам: майк помпео, россия, сша
12.04.2018 09:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Помпео пообещал покончить с "мягкой политикой" в отношении России
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+