Помпео пообещал покончить с "мягкой политикой" в отношении России

Кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео констатировал окончание периода "мягкой политики" США в отношении России. Об этом Помпео намерен заявить на сегодняшних слушаниях в сенате по поводу своего назначения. Тезисы его выступления публикует The Washington Examiner.

"Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии, - считает Помпео. - Теперь с этим покончено".

"Действия этой администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила Россию как опасность для нашей страны", - цитирует РБК заявление Помпео.

Добавим, что воинственная речь кандидата будет представлена на фоне ранее сделанных Дональдом Трампом заявлений в адрес России о готовности нанести военный удар по Сирии.

Напомним, в середине прошлого месяца американский президент заявил о своем решении уволить Рекса Тиллерсона. Его официальная отставка состоялась 31 марта. В качестве новой кандидатуры на этот пост был выдвинут Майк Помпео.