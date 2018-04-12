Минфин даст денег "Русалу" через "Промсвязьбанк"

Министерство финансов может предоставить попавшему под санкции Русалу" краткосрочную ликвидность через "Промсвязьбанк", рассказал журналистам глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, сейчас необходимо позаботиться о стабильной работе предприятий "Русала", где работает 170 тыс. человек.

Силуанов отметил, что краткосрочная ликвидность необходима для компании как источник временного фондирования, а агентом по её предоставлению может выступить "Промсвязьбанк".

"В условиях, когда финансовые потоки иностранных банков перекрываются, то доступ к финансовым ресурсам ограничивается. И здесь государство в лице банков может помочь временно такую ликвидность предоставить, если это потребуется. У нас есть банковские институты, у нас есть и кредитные институты, у нас есть "Промсвязьбанк", который сейчас будет работать при правительстве, при Федеральном Казначействе", — приводит его слова RNS.

Министр добавил, что Правительство взаимодействует с компаниями, которые попали под санкции: "Безусловно, окажем им поддержку будь то либо краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются.

Как сообщало Накануне.RU, в США обсуждается возможность введения новых санкций против России в связи с "делом Скрипаля". В "черный список" может войти, в том числе, "Промсвязьбанк".