В Екатеринбурге наступает пожароопасный сезон

В Екатеринбурге из-за теплой погоды приближается пожароопасный период. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, по прогнозам синоптиков, он ожидается уже 15-18 апреля.

Спасатели МЧС призывают граждан быть осторожными с огнем в этот период. Опасность возгорания специалисты связывают прежде всего с неаккуратным обращением с огнем на даче, использованием электронагревательных приборов в теплицах и летних домиках, а также с поездками екатеринбуржцев "на шашлыки".

МЧС напоминает, что в садах и поселках, расположенных недалеко от лесных массивов, необходимо произвести опашку, а все населенные пункты должны быть обеспечены необходимыми звуковыми системами оповещения людей о пожаре.

В прошлом году губернатор Евгений Куйвашев поручил подготовить проекты по увеличению количества видеокамер на вышках для повышения эффективности видеомониторинга лесных пожаров.