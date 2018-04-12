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от издателя  |  комментариев: 10


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общество ;
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Контрагент "Тюменьстальмоста" подал иск к предприятию на 58 млн рублей
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тюменьстальмост (2015) | Фото: Накануне.ru

Московская строительная компания "Спецмост" подала в Арбитражный суд Тюменской области иск к "Тюменьстальмосту". На предприятии, напомним, введена процедура наблюдения сроком на три месяца.

"Спецмост" заявил о долге "Тюменьстальмоста" в размере 57,8 млн руб.

Основной вид деятельности компании "Спецмост" - строительство мостов и тоннелей.

Напомним, суд по заявлению кредиторов признал "Тюменьстальмост" банкротом в 2017 г. Однако бывшие владельцы предприятия - СП "Фоника" и ряд кредиторов в начале года оспорили решение суда. дело передано на новое рассмотрение.

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12.04.2018 10:39 Мск | Тюмень | Алёна Ласкутова
12:39 Екб


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Контрагент "Тюменьстальмоста" подал иск к предприятию на 58 млн рублей
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