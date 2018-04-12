В Кунгуре выставили на продажу развлекательный центр, закрытый из-за нарушений правил пожарной безопасности

Кунгурский культурно-развлекательный центр "Циклон" выставлен на продажу за 16 млн руб. Информация о продаже размещена на сайте бесплатных объявлений Avito, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации продавца, площадь объекта составляет 2600 кв. м.

"КРЦ широко известно в городе, название уже стало брендом в занимаемой нише. Заведению более 10 лет и за это время завоевало большую аудиторию постоянных посетителей", - говорится на сайте объявлений

Также отмечается, что развлекательный центр представляет собой целый комплекс развлекательных услуг, в его состав входит несколько заведений: боулинг, бильярд, танцевальный ресторан, ночной клуб, кальян-бар, помещение под детское кафе, сауны с бассейнами, гараж и другие вспомогательные помещения.

По данным Avito, продавец, зарегистрирован на сайте с 2015 года и ранее продавал недвижимость.

Напомним, ранее деятельность КРЦ "Циклон" была приостановлена из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. Сейчас здание опечатано. Как сообщают в пресс-службе УФССП, учреждение будет закрыто до тех пор, пока нарушения, которые могут привести к гибели людей, не будут полностью устранены.