В авиакомпании "Восток" прошли обыски после крушения вертолета в Хабаровске

В Хабаровске продолжается расследование уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-8.

Напомним, утром 11 апреля в районе антенного поля по улице Выборгской произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток". Никто из находившихся на борту шести членов экипажа не выжил.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, уже проведен осмотр места происшествия, изъяты бортовые самописцы. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинского исследования и опознания. В авиакомпании "Восток" осмотрена и изъята полетная документация, а также образцы топлива. Допрошен ряд свидетелей, назначен ряд экспертных исследований.

"Следователями запланировано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае объявлен день траура в связи с крушением вертолета.