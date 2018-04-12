Парки Екатеринбурга обработают от клещей после 21 апреля

В Екатеринбурге акарицидная обработка парков, скверов, прибрежных зон, а также городских лесов пройдёт после общегородского субботника, который намечен на 21 апреля, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Основной этап работ придется на май, закончить их специалисты планируют до 1 июня.

В весенне-летний период 2018 года комитетом благоустройства администрации Екатеринбурга запланирована санитарная расчистка от клещей парков, скверов, прибрежных зон 282,57 га и городских лесов - 238,52 га.

Также на территории города запланировано выполнение дератизационной обработки мест скопления грызунов на площади 15 га.