Полиция организовала проверки по фактам возгорания машин в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга проверит, что стало причиной нескольких возгораний автомобилей, которые сгорели сегодня ночью в Чкаловском районе.

"Сообщение о возгорании Mini Cooper у дома № 27 на улице Циолковского поступило в отдел полиции № 12 сегодня ночью в 1.10. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Этой же ночью, в 3.28, в отдел полиции поступило еще одно сообщение о возгорании. Теперь горел внедорожник Land Cruiser Prado на улице 8 марта. На место происшествия также выезжала следственно-оперативная группа. Кроме того, отмечают в ведомстве, от возгорания внедорожника пострадали еще две иномарки - Skoda и Hyundai Solaris.

Сейчас полиция проводит тщательные проверки.