Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина

В преддверии Дня космонавтики Минобороны России опубликовало на сайте уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту Юрию Гагарину.

"Документы из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывают о знаменательных вехах в прохождении военной службы Юрием Гагариным, начиная с момента присвоения ему первого офицерского звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е.Ворошилова в октябре 1957 года", - сообщает пресс-служба Минобороны.

На сайте можно ознакомиться со служебной характеристикой Гагарина за время его пребывания в центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказами о присвоении ему званий, а также с планом его правительственных командировок по многим странам. Впервые публикуется учетно-послужная карта первого в мире космонавта, в которой указаны места его службы и занимаемые должности.

На сайте Минобороны опубликованы газетные статьи того времени, посвященные первому полету человека в космос. "Примечательно, что даже в условиях проводившейся антисоветской пропаганды в Исламской республике Пакистан, зависимой в те годы от США, практически все газеты опубликовали статьи и письма читателей с восторженными комментариями о достижениях Советского Союза в освоении космоса", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 12 апреля в третий раз в России, а также за ее пределами, пройдет "Гагаринский урок". В этом году он будет посвящен 55-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию программы "Буран", наработанный потенциал которой используется до сих пор.