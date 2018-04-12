В Северную Корею отправляется китайский спецпосланник

13 апреля ожидается визит в Северную Корею начальника отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао. МИД КНР сообщает, что поездка высокопоставленного дипломата связана с проведением в Пхеньяне художественного фестиваля "Апрельская весна".

Ранее Сун Тао посещал КНДР, чтобы проинформировать северокорейское руководство об итогах 19-го съезда КПК. Кроме того, он входил в состав делегации, встречавшей и провожавшей на границе бронепоезд Ким Чен Ына.

Как рассказал спикер китайского МИД Гэн Шуан, труппы артистов из Поднебесной принимают участие в каждой "Апрельской весне". Однако высокопоставленные китайские чиновники их ранее не сопровождали. Нынешний визит Сун Тао может быть связан с активизацией диалога Пекина и Пхеньяна после недавнего посещения столицы КНР северокорейским лидером.